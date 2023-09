Trenitalia, impossibile acquistare biglietti in stazione e online. «Disservizio, tecnici al lavoro»

di Redazione web

Trenitalia, è emergenza biglietti perché è impossibile acquistarli sia online sia in stazione: «Disservizio, tecnici al lavoro». Si tratta, dunque, di un problema tecnico che colpisce Trenitalia. Come reso noto da Fs, a causa di un disservizio, vendite e prenotazioni non funzionano né in stazione né online.

Il guasto: impossibile acquistare biglietti

«A causa di un disservizio tecnico attualmente in corso presso il fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia, gli stessi non sono al momento funzionanti».

La vendita dei biglietti in stazione e le biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull'App, non sono funzionanti. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Trenitalia si scusa per il disagio», conclude la nota.

