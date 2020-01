Non tira il freno a mano, trenino dei turisti contro una vetrina: 3 feriti

Verona - Incidente per il trenino turistico che gira la città, oggi pomeriggio - 5 gennaio - nella centrale via Garibaldi all'altezza della gelateria Pampanin: durante la sosta prevista per far scendere i passeggeri il mezzo ha iniziato a muoversi, a causa del freno non tirato, e ha imboccato via Garibaldi in contromano fermandosi contro la vetrina di un negozio e bloccando completamente la strada. Tre turisti in visita a Verona sono rimasti leggermente feriti.



Secondo la ricostruzione della polizia locale, il conducente non avrebbe messo il freno a mano dopo essere sceso dal trenino all'altezza di ponte Garibaldi. Il mezzo, con a bordo appunto solo tre turisti, ha iniziato a muoversi entrando contromano in via Garibaldi, e si è schiantato infine contro la vetrina di un locale. I tre hanno riportato lievi contusioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale



