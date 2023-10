Maltempo, treni in ritardo e guasti in Lombardia, Trentino e Emilia: nuovi orari e deviazioni

di Redazione web

Disagi al Nord (e non solo) nelle maggiori stazioni ferroviarie. L'ondata di maltempo che si sta abbattendo sul Paese sta causando danni e rallentamenti sulle linee ferroviarie di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige. Lo fa sapere una nota di Fs, assicurando che «Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia monitorano costantemente l'evolversi della situazione informando tempestivamente i passeggeri in viaggio sulle condizioni della circolazione, su interruzioni e rallentamenti».

Maltempo a Milano, auto immerse nel fango e strade allagate

Maltempo, mareggiata cancella la spiaggia: sott'acqua i chioschi

Meteo, Italia divisa: maltempo su Halloween e Ognissanti, poi arriva la tempesta Ciaran. A Palermo fiamme vicino le case

In particolare in Lombardia i tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la regolare circolazione nel nodo di Milano e nella tratta Milano-Chiasso. «Le eccezionali precipitazioni che hanno investito il capoluogo lombardo hanno provocato allagamenti nei sottopassi di Milano Garibaldi e rallentamenti nel nodo ferroviario.

Le limitazioni

Sul nodo di Milano sono previste al momento limitazioni sulle linee S7 (Lecco-Molteno-Milano Porta Garibaldi); S8 (Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi); Bergamo-Carnate-Milano e Malpensa-Milano Centrale. Sulla S11 ci sono cancellazioni sulla tratta Chiasso-Milano Porta Garibaldi e limitazioni e deviazioni via cintura sulla tratta Como Sg - Rho. Sulla linea Calalzo-Padova la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa e poi ripristinata tra Feltre e Quero Vas per una frana in prossimità di Sanzan su cui sono intervenute le squadre dei tecnici di Rfi ed è stato attivato un servizio di bus sostitutivi. Informazioni in tempo reale sulla circolazione ferroviaria sono disponibili nelle sezioni di infomobilità di Rfi e Trenitalia.

La nota del Ministero delle infrastruttire

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA