Treni, ritardi e cancellazioni per un guasto alla stazione di Milano: attese fino a 120' e disagi per la notte di Capodanno

Questa mattina si è verificato un problema alla linea elettrica di alimentazione dei treni alla Stazione di Milano Centrale. Sono in corso gli interventi dei tecnici di Rfi e le cause del guasto, che si è verificato all'ingresso di un treno regionale in stazione intorno alle 10:40, sono in fase di accertamento. Questo ha causato ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni di alcuni treni, con conseguenti disagi ai passeggeri in partenza per i festeggiamenti di Capodanno.

Il guasto a Milano

La circolazione ferroviaria, come si legge in una nota di Rfi, è rallentata e sono inutilizzabili i binari dall'1 all'8 di Milano Centrale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Dicembre 2023, 15:09

