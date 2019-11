Caos treni sulla Milano-Bologna: ritardi fino a due ore. Problemi anche sulla linea Roma-Firenze

Treni in ritardo fino a due ore sulla linea Milano-Bologna. Come riferisce il sito delle Ferrovie dello Stato la circolazione sulla linea AV Milano-Bologna è fortemente rallentata dall'alba di questa mattina per un inconveniente tecnico ad un treno passeggeri, fermo fra Tavazzano e Rogoredo.



Ritardi anche sulla linea Roma-Firenze. Dalle 8.25 il traffico è rallentato per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Firenze Campo Marte e PM Rovezzano.



Starebbe invece tornando gradualmente alla normalità il traffico ferroviario nel nodo di Roma, rallentato dalle 5.10, per un incendio nei pressi della stazione Tiburtina che ha causato un guasto agli impianti di circolazione. I treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 40 minuti, mentre 17 treni regionali sono stati limitati nel percorso e 30 treni regionali cancellati. Mercoledì 6 Novembre 2019, 12:43

