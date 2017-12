Treni fermi per ore e in ritardo: l'Odissea dei pendolari che tornano a casa per Natale

"attenzione il treno partirà con un ritardo di circa 30 minuti" i ritardi #trenitalia una #certezza della vita! — gera_va (@GerVassallo) 23 dicembre 2017

#trenitalia escimi il rimborso che so povero — luca (@lucascarcia92) 20 dicembre 2017

Con #Trenitalia si sono raggiunto livelli altissimi con un annuncio:

"Il treno delle ore 13.38 proveniente da .... E diretto a .... Viaggia con 148 ore di ritardo".

Ok. — Luke♑🌈 (@hufflepuff53) 17 dicembre 2017

Viaggiare per trascorrere ila casa con la propriapuò rivelarsi un incubo se il mezzo scelto dal fuorisede è il treno e ci si dirige a sud. L'euforia per i giorni di vacanza, per l'atmosfera e per i buoni propositi subisce una brusca battuta d'arresto quando i ritardi e i disagi dicomplicano il tanto sperato e atteso rientro. Storie come queste si ripetono spesso, ma sotto le feste si intensificano. L'Odissea dell'antivigilia comincia molto presto, alle 6,26 del mattino, sul trenoLe carrozze sono piene di famiglie,con prole e animali domestici al seguito, enormi bagagli e pacchetti regalo di varie dimensioni. La partenza in orario lascia ben sperare, ma dopo soli venti minuti il convoglio si ferma a causa di un guasto al treno precedente. L'intero tratto è bloccato, il ritardo aumenta e le operazioni di spostamento richiedono all'incirca due ore (116 minuti all'altoparlante). Nei pendolari si rafforza la convinzione che il risveglio prima dell'alba sia stato inutile e che il ritorno a casa sarà posticipato di molto.L'ipotesi di un rimborso, che poi rasenta il ridicolo perché il ritardo è di due o tre minuti meno della soglia prevista per un risarcimento più significativo, non rincuora e ai passeggeri fermi da due ore viene concesso di scendere dal treno dopo molto tempo. "Uno schifo", "Avevo la coincidenza a Napoli, come faccio?", i commenti tra un sedile e l'altro.Infine, quando si è quasi rassegnati ad arrivare a casa dopo pranzo, l'ennesimo colpo di scena: cinque minuti prima viene comunicato che tutti devono scendere aper salire su bus sostitutivi e raggiungere le varie destinazioni. Il motivo suona assurdo: il treno deve avere il tempo di tornare indietro e ripercorrere la tratta al contrario. Tra la rabbia e l'incredulità, mani a valigie, prole e animali domestici, e tutti sui mezzi su strada. "Forse per Natale arrriviamo", ironizza qualcuno. E tornare a casa è un'impresa.Non resta che accantonare la pigrizia, chiedere il rimborso e condividere le disavventure a cui si è troppo abituati: tanti, infatti, i tweet di denuncia.