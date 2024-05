Treni Alta Velocità in ritardo fino a 80 minuti e caos sulla linea Roma-Firenze: «Fermi più di mezz'ora in galleria»

di Redazione web

Treni in ritardo e caos per i passeggeri a causa di un guasto sulla linea Alta Velocità Roma - Firenze. Come comunicato dalla stessa Rete ferroviaria italiana, dalle ore 8:00 la circolazione è fortemente rallentata tra Arezzo e Orvieto per un'anomalia sulla linea.

I ritardi

Le cause del guasto sono in corso di accertamento. I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Orte e Orvieto e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti. Sui social si parla di un treno «Italo fermo in galleria per più di mezz’ora, poi percorso alternativo ad andatura rallentata». L'ultimo aggiornamento RFI comunica che dalle 9.55 la circolazione è in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici di che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.

