Treni Alta Velocità in ritardo, rallentamenti fino a 150 minuti: «Guasto alla linea elettrica a Roma». Cosa succede

Treni della linea Alta Velocità in ritardo in tutta Italia per un guasto alla linea elettrica aerea di alimentazione, avvenuto tra Roma Tiburtina e Roma Prenestina. La circolazione fortemente rallentata da questa mattina, con rallentamenti fino a 150 minuti.

Cosa è successo

Le cause del guasto - che hanno visto coinvolto un treno ad alta velocità arrestatosi in linea - sono in corso di accertamento, spiega in una nota Ferrovie.

Ripercussioni lungo l'intera dorsale tra Milano e Napoli e sulle direttrici da Verona e Venezia a Roma, con riprogrammazione dei servizi, ritardi e alcune cancellazioni. Informazioni nelle stazioni e sui canali di infomobilità di Rfi e delle imprese di trasporto.

Al momento, spiega il sito di infomobilità di Rfi, gli effetti sulla mobilità ferroviaria vedono rallentamenti fino a 150 minuti, con variazioni di percorso e cancellazioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 15:18

