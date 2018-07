Esce dopo cena e non rientra: uomo trovato morto nel laghetto

Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TREIA - L'epilogo più triste, una notizia che ha lasciato senza parole tutta la comunità di. Come faceva spesso l'umo - un 77 enne - era uscito di casa dopo cena, a piedi e senza portare con se il cellulare. Un ritardo imprevisto, intorno a mezzanotte la consorte non vedendolo rientrare ha chiamato i carabinieri che hanno subito attivato le ricerche, mobilitati anche i vigili del fuoco con l'asulio delle unità cinofile.Ricerche concentrate nei laghetti artificialivicini all’abitazione del 77enne. Le prime ricerche, ostacolate dall’oscurità, non hanno dato esitoma questa mattina i militari e i vigili del fuoco hanno avvistato vicino alla riva di uno dei laghetti, a ridosso della sponda, il cadavere dell’uomo. Il corpo senza vita dell’uomo è stato recuperato ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.