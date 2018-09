Schianto frontale con due feriti: uno estratto dalle lamiere, è grave

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TREIA - Un violento frontale è avvenuto ieri intorno alle 21 sulla Cingolana in località Camporota, nel territorio comunale di Treia.Per cause ancora al vaglio dei carabinieri si sono scontrate una Fiat Punto ed una Peugeot. Feriti entrambi i conducenti, uno in maniera lieve, l'altro, per il quale è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo dalle lamiere, ha riportato lesioni più gravi, tanto che è stato portato d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette.