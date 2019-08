Finisce con la moto contro un albero: 53enne muore poco dopo all'ospedale

Mercoledì 7 Agosto 2019, 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Si schianta con la moto e muore poco dopo in ospedale. La vittima del tragico incidente stradale - avvenuto ieri sera intorno è un 53enne di Treia, in provincia di Macerata. L'uomo, E.D., era finito contro una pianta.Sul posto erano intervenuti gli operatori dell'emergenza sanitaria del 118, l'uomo è stato portato all'ospedale di Macerata ma è mortto poco dopo. Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica dell'accaduto.