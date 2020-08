Tredicenne precipita dal terzo piano: è grave. «Forse salvato da un gazebo»

Dramma adove unè precipitato da un balcone al terzo piano di una palazzina residenziale (per cause ancora da chiarire) e ora è ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena, in gravi condizioni. Il ragazzo era a casa da solo quando è caduto, secondo quanto si è appreso: la caduta è stata attutita da un gazebo dalla copertura in tessuto.Ancora da chiarire le cause della caduta, se sia stata un incidente o un gesto volontario. Le indagini sono affidate alla polizia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e sanitari del 118, allertati dai vicini, che hanno elitrasportato l'adolescente, ancora cosciente, in codice rosso in ospedale, e il padre del tredicenne, accorso subito.