Treccani: underdog, armocromia e famiglia queer parole dell'anno

di Lorena Loiacono

Dalla politica all’ambiente, dai social all’attualità, anche il vocabolario della lingua italiana si adegua ai tempi che corrono e così, la Treccani, inserisce nelle pagine del "Libro dell'Anno 2023” nuove parole prese dall’uso comune, scelte dall'Osservatorio della Lingua Italiana Treccani. La parola dell’anno, purtroppo, è femminicidio, termine legato alla triste attualità. Seguono i termini strettamente politici, legati all’influenza di un esponente di partito come "bonacciniano", a indicare la vicinanza ideologica a Stefano Bonaccini, politico e presidente della Regione Emilia Romagna, e "schleiniano", riferito a chi sostiene invece Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, sempre tramite la leader del Pd ha preso il volo il termine “armocromia” legato alla sua intervista, su cui si scatenarono non poche polemiche e ilarità, in cui raccontò di avere l’armocromista.

Dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva invece il termine “underdog” usato nel suo discorso di insediamento con il significato di “sfavorita” ma poi vincitrice alle elezioni. Tra i termini sconosciuti che si sono invece affermati nel 2023 c’è la "famiglia queer" raccontata dalla scrittrice Michela Murgia, morta prematuramente nel mese di agosto scorso, e indica una comunità di persone che, indipendentemente dal genere d'appartenenza o dall'orientamento sessuale, vivono insieme per scelta non per legami di sangue.

Tra i neologismi legati all’attualità ci sono anche anti orso, in riferimento agli strumenti usati per difendersi dall’eventuale aggressione di un orso, Barbienheimer per indicare l’uscita in contemporanea al cinema di due film attesi, come Barbie e Oppenheimer, granchio blu per il crostaceo decapode dal colore azzurrognolo ed eco-talebano, l’attivista ecologista che compie azioni dimostrative estreme. Dai social arrivano booktok come hashtag per i libri e challenge per richiamare l’attenzione alle pericolose sfide social che hanno caratterizzato non poche pagine di cronaca soprattutto per gravi incidenti legati ai giovanissimi.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA