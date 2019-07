di Rossella Liguori

Un evento speciale per una coppia di origini marocchine, Karime Hafide, 38 anni, Bounaim Mohamed di 41 anni, perché sono nati tre gemellini.

La super mamma Karime, già madre di tre figli con gravidanza trigemina è stata inizialmente ricoverata all’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno e, poi, trasferita d’urgenza al reparto di “ Gravidanza a rischio” del Ruggi di Salerno diretto dal professore Raffaele Petta. La prima a nascere è stata Sahar, alle ore 13,03 con un peso di 1.410 grammi, dopo un minuto Saifeddine con un peso di 1530 grammi e, infine, alle ore 13,05 la piccola Samar con un peso di 1.490 grammi.



“La gravidanza trigemina - dichiara il professore Petta - si verifica raramente, circa un caso su 6.400 gravidanze. Si tratta di gravidanza ad alto rischio perché possono essere complicate da gestosi, iper-tensione, minaccia di parto prematuro, diabete etc. La eccezionalità del caso è legato al fatto che questa gravidanza trigemina è insorta spontaneamente e non legata a tecniche di fecondazione assistita. Quello che mi ha colpito è stato il decoro e la dignità di questa famiglia, perfettamente integrata che pur non navigando nell’oro, ha deciso di portare avanti una gravidanza con tre gemellini. Assolutamente non hanno preso in considerazione di interrompere la gravidanza; certo sei figli da accudire non è una cosa semplice in una famiglia monoreddito, con il salario di un operaio. Quando il papà mi ha chiesto timidamente se lo Stato era vicino a questa famiglia numerosa ho risposto che non lo sapevo, sapevo però quanto sono generosi gli italiani".



E’ partita la gara di solidarietà anche dalla città di Sarno dove i servizi sociali del Comune di Sarno insieme al Piano di Zona si sono già attivati per aiutare la famiglia, con l’assessore alle politiche sociali di Sarno, Vincenzo Salerno. Una bella storia di solidarietà ed integrazione. Lunedì 22 Luglio 2019, 16:11

