Travolto e ucciso all'uscita dal suo negozio: muore tabaccaio. L'investitore è un consigliere comunale

Incidente mortale ieri sera, 14 gennaio 2023, alle 20 in via Rolando a Piazzola Sul Brenta, in provincia di Padova. Giorgio Grassetti, 77 anni, originario di Venezia e residente a Rubano, è morto dopo essere stato investito da un'auto guidata da un consigliere comunale. E' intervenuta la Polizia Stradale. Giorgio Grassetti era titolare della tabaccheria in via Rolando, aveva appena finito la giornata di lavoro, quando è stato falciato sulla strada. Nell'attività lavora anche la figlia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 12:18

