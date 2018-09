Travolto in scooter da un treno: ragazzo di 17 anni in condizioni disperate

Un ragazzo di 17 anni, in sella ad uno scooter , è stato investito da un treno per cause da accertare ed è ora ricoverato in ospedale in condizioni disperate: è accaduto questa mattina poco prima delle 10 a Paternò, nel catanese, dove il giovane è stato travolto da un treno della Ferrovia Circumetnea ed è ora ricoverato al Cannizzaro di Catania. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'incidente, così come le generalità del ragazzo, che non aveva documenti ma solo un telefono cellulare.La vittima, soccorsa dal 118 vicino alla stazione 'Giaconia', in via Leoncavallo, è arrivata in ospedale con l'Elisoccorso: ha riportato un trauma cranico, la frattura del bacino e lesioni interne. È entrato in ospedale in codice rosso. Dopo essere stato stabilizzato, è stato portato in sala operatoria per un intervento d'urgenza. È intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, del distaccamento di Paternò, che ha hanno agevolato il lavoro degli operatori del 118 aprendo un varco nella rete di delimitazione della ferrovia.