Travolto in scooter, Renzo morì a 16 anni: 24enne condannato a 4 anni per omicidio stradale

Il 24enneè stato condannato a 4 anni di reclusione per omicidio stradale per la morte di, scomparso a soli 16 anni in unDopo aver respinto ben tre richieste di patteggiamento, il gup del tribunale di Siracusa ha condannato Salerno, accusato di aver provocato l'incidente in cui morì il giovanissimo Renzo.L'incidente avvenne in via Bartolomeo Cannizzo, zona nord di Siracusa: secondo il pm Salerno era a bordo di una Fiat Panda e centrò lo scooter su cui era a bordo il 16enne. La famiglia della vittima ha accusato i due agenti della Polizia municipale intervenuti sul luogo dell'incidente di aver. Ma la posizione degli agenti, indagati per abuso di ufficio ed omissione di atti d'ufficio, è stata archiviata.