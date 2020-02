Travolto dal bus all'uscita da scuola, grave un 16enne. «È scivolato, incastrato sotto le ruote» VIDEO CHOC

studente di 16 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cinasello (Pisa) dopo essere stato investito dal pullman dopo essere uscito da scuola: è successo nei pressi dell'istituto agrario di Mutigliano (Lucca). Il giovane, nella calca per salire a bordo, è finito sotto le ruote del mezzo ed è rimasto incastrato, secondo le ricostruzioni e il racconto dei testimoni. Estratto dai vigili del fuoco, è poi stato trasportato in elicottero in ospedale.



Leggi anche > Emanuele, suicida a 16 anni per la droga. Il racconto choc del papà Unoè ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cinasello (Pisa) dopo essere stato investito dal pullman: è successo nei pressi dell'istituto agrario di Mutigliano (Lucca). Il giovane, nella calca per salire a bordo, è finito sotto le ruote del mezzo ed è rimasto incastrato, secondo le ricostruzioni e il racconto dei testimoni. Estratto dai vigili del fuoco, è poi stato trasportato in elicottero in ospedale.

Secondo la testimonianza di alcuni giovani presenti, il 16enne avrebbe perso l'equilibrio e, forse inciampando, è caduto proprio mentre arrivava il mezzo finendo sotto le sue ruote. Il ragazzo è stato soccorso dai docenti ma per estrarlo è servito l'intervento dei pompieri che hanno dovuto sollevare il pullman con un cuscino pneumatico. Pur ferito gravemente, lo studente è rimasto sempre cosciente.



Sull'incidente accertamenti di polizia municipale di Lucca e polizia di Stato. I dirigenti dell'istituto scolastico comprensivo 'Lucca 4' hanno sottolineato che da tempo hanno chiesto al Comune di Lucca una soluzione per la fermata del pullman tale da mettere in sicurezza i giovani in attesa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Febbraio 2020, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA