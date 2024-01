Viene travolto da un albero mentre fa la legna, Giuliano Di Lenardo muore dopo un mese in ospedale

di Redazione web

Viene travolto da un albero. Un mese di attesa e speranze vane. Giuliano Di Lenardo, 59 anni, di Resia, in provincia di Udine, è morto dopo il ricovero in ospedale a seguito di un incidente in cui era rimasto gravemente ferito, avvenuto nei boschi di sua proprietà nella zona di Oseacco.

L'incidente

Lo scorso 9 dicembre, mentre stava facendo legna assieme al fratello in un appezzamento di famiglia, è stato centrato dalla caduta di una pianta di notevoli dimensioni.

Il ricovero

Subito soccorso dai congiunti, l'uomo era stato trasportato d'urgenza in ospedale, in codice rosso, e ricoverato in terapia intensiva a Udine, dov'è morto nelle scorse ore. Indagini dei carabinieri.

