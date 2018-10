Ubriaco alla guida, travolge un "pizza express" e scappa

Domenica 7 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Qualche bicchiere di vino con l’amico prima di rincasare, poi sulla strada travolge contro il motorino del “pony pizza” e scappa. E, sul posto, lascia l’amico che dirà ai carabinieri che quel 23enne di Pramaggiore, ora grave in ospedale, «è finito fuori strada da solo». Ma i militari dell’Arma hanno scoperto tutto. P.S., che lavora per una pizzeria di Pramaggiore con sede a Fiume Veneto, a causa dei gravi traumi al torace è stato trattenuto in ospedale: i sanitari non hanno potuto sciogliere la prognosi. Le sue condizioni sono gravi. O. Z., 48 anni pure lui di Pramaggiore, scappato col suo furgone è invece risultato positivo all’alcoltest e per questo denunciato con il ritiro della patente.