Trattori tentano il blocco al casello di Orte sull'A1: nuova protesta degli agricoltori

di Redazione web

Momenti di tensione al casello di Orte sull'A1. Gli agricoltori in presidio hanno tentato di bloccare la circolazione con i trattori ma le forze dell'ordine sono intervenute impedendo il blitz.

Il presidio di agricoltori al casello è stato spostato ma Felice Antonio Monfeli, portavoce dei manifestanti, spiega che «resteremo qui e protesteremo sempre legalmente e pacificamente». Monfeli inoltre sottolinea: «Ci dissociamo dal gesto di alcuni agricoltori che stamani hanno bruciato le bandiere della coldiretti».

L'agitazione a Viterbo

Continua ad oltranza la protesta degli agricoltori della Tuscia. Dopo il blocco del casello autostradale di Orte di sabato, questa mattina una quarantina di mezzi agricoli hanno paralizzato il traffico della cassia nord in prossimità di Porta Fiorentina, una delle porte principali di accesso a Viterbo.

Poco prima del solito raduno sulla Cassia accanto al cimitero, alcuni manifestanti si sono fermati di fronte alla sede della Coldiretti Viterbo, dove hanno strappato le bandiere che erano sulla porta.

In Francia blocchi a Parigi

I blocchi stradali su diverse autostrade che portano a Parigi sono cominciati, come minacciato dai sindacati degli agricoltori, attorno alle 14. E' bloccata da trattori la A13 dalla Normandia, così come la A4 che arriva dall'est. Un consiglio dei ministri urgente, ristretto, si riunirà alle 15:15 all'Eliseo, attorno al presidente Emmanuel Macron, per fare il punto della situazione. Sul terreno sono schierati 15.000 fra poliziotti e gendarmi per evitare il blocco di aeroporti e mercati generali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA