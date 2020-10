Trattore si rovescia, agricoltore muore schiacciato

Un agricoltore di 86 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Cerea (Verona). L'uomo, alla guida di un trattore, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri si è ribaltato, restando schiacciato sotto il mezzo agricolo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Per rimuovere il trattore e liberare il corpo dell'anziano agricoltore è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 19:40

