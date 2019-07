Il trattore si ribalta mentre è al lavoro: agricoltore morto schiacciato

Maltempo, nubifragio su Milano: pioggia e grandine. Strade allagate, quercia crolla su un'auto

Stava lavorando con unnella sua proprietà, in un tratto di, quando il mezzo si è ribaltato e lo ha. È morto così nel pomeriggio un uomo di 66 anni a Valmozzola, nell'. Il soccorso alpino di Monte Orsaro è stato attivato dal 118 per un incidente sul lavoro in località Bianzone, intorno alle 17.Sono arrivati anche ambulanza, l'elicottero da Parma e i Vigili del fuoco, ma quando è stato estratto ilsi è solo potuto constatare il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri, per i rilievi.