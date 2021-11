Trattore si ribalta, muore un 49enne: dramma sul lavoro. Ferito un altro uomo

Tragedia sul lavoro stamattina nei boschi a Bagnone, in provincia di Massa Carrara, dove un uomo di 49 anni è morto sul colpo dopo essere rimasto schiacciato sotto un trattore che si è ribaltato. Il bilancio è di un morto e un ferito: l'altro uomo che era con lui, un 71enne, è rimasto ferito ed è stato portato in condizioni giudicate non gravi all'ospedale Apuane di Massa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso del 49enne, i carabinieri e i vigili del fuoco. Avvertiti dell'incidente anche gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl. L'incidente è accaduto in una zona molto isolata e non semplice da raggiungere in località Lusana.

