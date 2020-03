Finisce col trattore nel dirupo, Luigi muore a 15 anni

(e non 16 come appreso inizialmente) morto oggi pomeriggio a Gesturi. I genitori sono allevatori e il ragazzino probabilmente era abituato a salire sul mezzo agricolo. Stava percorrendo una stradina interpoderale quando, forse a causa di una distrazione, è finito fuori strada in un dirupo profondo tra i cinque e i dieci metri.e finendo poi contro la parete di un ovile, sfondandola. Sono stati i familiari a dare l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il 118 con l'elisoccorso. Nonostante le difficoltà a causa del terreno impervio, l'elicottero è riuscito ad atterrare e i medici hanno immediatamente raggiunto il ragazzino, tentando di rianimarlo. Ma non c'è stato nulla da fare.