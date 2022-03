Trasporto pubblico locale, il Veneto è la regione più virtuosa. Lazio a metà classifica. Milano ha la spesa più alta per i contratti servizio

Il Veneto è la Regione italiana più ‘virtuosa’ in fatto di spesa per il trasporto pubblico locale. Si aggiudica, infatti, il rating complessivo AAA nella speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia.

Scomponendo i costi sostenuti per le due voci, contratti di servizio del trasporto pubblico e noleggio di mezzi di trasporto, si scopre che la Regione Veneto ha speso nel 2020, rispettivamente, 43.457.898,12 euro e 175.861,76 euro, ottenendo il rating relativo AAA per la prima e AA per la seconda.

Dopo il Veneto, che figura al primo posto (con il rating AAA), sono tutte del Sud le Regioni italiane più ‘virtuose’ nella spesa per i trasporti pubblici. Si scopre così che si aggiudicano il rating complessivo AA la Sicilia (con una spesa di 424.857.759,28 di euro per contratti di servizio del trasporto pubblico e di 24.593,40 euro per noleggio di mezzi di trasporto) e la Calabria (con una spesa di 191.713.721,17 euro per contratti di servizio e di 18.794,28 per noleggio di mezzi). E ottengono una dignitosa A la Campania (con una spesa di 735.120.243,59 euro per contratti di servizio e di 16.972,43 euro per noleggio di mezzi) e la Basilicata (con una spesa di 39.306.082,30 euro per contratti di servizio e di 27.256,64 euro per noleggio di mezzi).

Nel mezzo, nella classifica delle Regioni, si trovano con il rating complessivo BBB Abruzzo e Lazio; con BB Liguria, Puglia e Toscana; con la B l’Umbria; fanalino di coda con la C complessiva le Marche, mentre risultano non comparabili nel rating finale Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.

Marche, Toscana ed Emilia-Romagna sono le Regioni meno ‘efficienti’ in fatto di spesa per i trasporti pubblici, secondo la classifica.

Alle Marche è attribuito il rating complessivo peggiore (C), frutto della spesa sostenuta non tanto per contratti di servizio del trasporto pubblico, pari a 97.088.838,54 euro e che gli vale un rating relativo di AA, quanto per il noleggio di mezzi di trasporto, che balza a 322.866,64 euro meritando la C. Per quest’ultima voce, facendo un confronto con gli anni precedenti, le Marche avevano speso 233.373,70 euro nel 2019, 206.273,12 nel 2018 e 224.985,98 nel 2017.

Una voce, quella del noleggio, che vede spiccare anche l’Emilia-Romagna con ben 904.302,67 euro spesi nel 2020, che le fanno attribuire una C piena (risultano non comparabili le spese per contratti di servizio). Cifra aumentata rispetto all’anno precedente quando era pari a 887.015,40, di poco inferiore rispetto al 2018 (953.706,19) ma più che raddoppiata se confrontata 2017 quando si fermava a 446.008,93 euro.

Venendo alla Toscana , con l’ingente somma di 600.394.209,87 euro ha ottenuto una C per la voce contratti di servizio; una cifra aumentata costantemente negli ultimi anni, passando dai 293.970.439,05 euro del 2017 ai 521.075.456,73 del 2018 e 572.089.496,51 del 2019. Va un po’ meglio sul noleggio, per cui ha speso 143.291,81 euro che le valgono un AA relativo, che fa sollevare il rating complessivo a BB.

La Campania è la Regione che, in valore assoluto, spende di più per i contratti di servizio di trasporto pubblico: 735.120.243,59 euro nel 2020.

Seguono, nell’ordine: Lombardia 622.160.160,25 euro; Lazio 606.414.807,00; Toscana 600.394.209,87; Sicilia 424.857.759,28; Puglia 366.677.827,10; Sardegna 269.873.376,21; Calabria 191.713.721,17; Friuli Venezia Giulia 174.132.862,08; Abruzzo 151.223.059,23; Liguria 102.094.603,46. Sotto la soglia dei 100.000.000 troviamo: Marche 97.088.838,54; Umbria 62.570.685,28; Veneto 43.457.898,12; Molise 43.079.953,07; Basilicata 39.306.082,30 e Valle d’Aosta che con 30.524.669,07 euro è la Regione che in valore assoluto spende meno per questa voce relativa ai trasporti. Risultano non comparabili i dati di Emilia-Romagna, Piemonte e Trentino Alto Adige.

LE CITTA' - Udine, Pavia, Torino e Bergamo sono le città italiane più ‘virtuose’ nella spesa per il trasporto pubblico locale. Sono infatti i primi quattro capoluoghi di provincia nella speciale classifica.

A loro va la tripla AAA, il massimo rating attribuito dalla rilevazione e che mantengono per entrambe le voci di spesa, quella per i contratti di servizio di trasporto pubblico e quella per contratti di servizio di trasporto scolastico. Nello specifico, nel 2020, Udine ha speso 1.748,99 euro per contratti di servizio di trasporto pubblico e 550,58 per contratti di servizio di trasporto scolastico; Pavia, rispettivamente, 30.174,87 e 15.825,00 euro; Torino 2.741.488,23 e 464.101,88 euro; Bergamo 56.749,94 e 67.232,65 euro.

Una posizione intermedia, nel rating per le spese per il trasporto pubblico locale, nell’ordine, la occupano: Foggia, Vicenza, Aosta, Livorno, Padova, Biella, Pistoia, Siracusa, Catania, Bologna, Monza, Arezzo, La Spezia, Barletta, Cremona, Palermo, Modena, Chieti, Verbania, Piacenza, Firenze, Grosseto, Massa, Rimini, Catanzaro, Forlì, Bari, Taranto, Avellino, Pordenone, Pescara, Roma, Macerata, Verona, Oristano, Teramo, Pesaro, Andria, Agrigento, Cesena, Frosinone, Perugia, Brindisi, Cuneo, Alessandria, Ragusa, Terni, Milano, Venezia. E, scendendo ancora nella classifica, troviamo: Lecce, Rovigo, Matera, Benevento, Trapani, Viterbo, Ascoli Piceno, Siena, Treviso, Potenza, Belluno. Fanalino di coda sono Parma, Trani, Napoli, Enna, Urbino. Nella sintesi delle due voci, meritano il rating complessivo peggiore C: Belluno, Enna, Potenza, Siena, Treviso e Urbino. Mentre per tutti i restanti capoluoghi la spesa risulta, almeno per una delle due voci, non comparabile.

Tra capoluoghi regione Milano ha spesa più alta per contratti servizio

Milano è il capoluogo di regione che, in valore assoluto, spende di più per i contratti di servizio di trasporto pubblico (829.311.533,16 euro nel 2020), mentre Napoli detiene il record per i contratti di trasporto scolastico (11.364.910,14). A evidenziarlo è sempre la speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia.

Torino e Aosta sono gli unici capoluoghi di regione ad aggiudicarsi la tripla AAA come rating complessivo nella spesa per i trasporti pubblici. E Torino raddoppia, ottenendola sia per i contratti di servizio di trasporto pubblico sia per quelli del trasporto scolastico.

Se si considera il rating relativo alle due voci, tripla AAA per contratti di trasporto pubblico ad Aosta, Bologna, Genova e, per contratti di trasporto scolastico, a Milano, Palermo, Torino e Trieste. Potenza è l’unico capoluogo di regione a ricevere una C come rating complessivo per la spesa nei trasporti, ma se si considerano le due voci singole ad avere la C sono anche Ancona per i contratti di trasporto pubblico e Napoli per quelli relativi al trasporto scolastico.

Scorrendo la classifica della spesa in valori assoluti, per quanto riguarda i contratti di servizio di trasporto pubblico, subito dopo Milano viene Roma con 721.950.199,13 euro, seguita da Venezia (81.564.411,09), Palermo (74.110.750,68), Napoli (53.610.348,00), Firenze (46.422.373,14), Bari (35.211.282,08), Perugia (15.075.735,88), Ancona (11.554.607,48), Potenza (6.837.741,43), Campobasso (4.005.237,05), Torino (2.741.488,23), Genova (1.130.000,00). A spendere meno per questa voce sono, proseguendo la classifica: Bologna (806.643,00), Catanzaro (152.500,00), L'Aquila (391.912,91), Aosta (11.856,77). Non comparabili, in questo caso, i dati di Cagliari, Trento e Trieste.

Passando, invece, alla classifica della spesa, sempre in valori assoluti, per i contratti di trasporto scolastico, dopo Napoli, a spendere di più è Roma con 4.825.670,34 nel 2020. Seguono: Venezia (1.373.689,39), Perugia (1.190.312,54), Bari (881.433,17), Bologna (654.783,29), Milano (638.549,08), Cagliari (568.643,18), Torino (464.101,88), Firenze (407.232,10), Catanzaro (359.326,79), Palermo (243.968,60), Potenza (126.354,51). A spendere meno, proseguendo nella classifica, sono Aosta (36.404,71) e Trieste (35.093,20), mentre risultano non comparabili, per questa voce, i dati di Ancona, Campobasso, Genova e L’Aquila.

Gazzetta Amministrativa: "Servizio fondamentale per misurare grado qualità enti"

Il servizio del trasporto pubblico rientra tra gli elementi fondamentali su cui si misura il grado di qualità di una amministrazione pubblica”. E’ il commento di Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana al report che ha realizzato per Adnkronos, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, dedicato questa settimana alle spese sostenute da Regioni e Comuni capoluogo per il trasporto pubblico locale.

“La mobilità - spiega - da sempre è stata oggetto di disputa circa la migliore forma di attuazione attraverso le diverse tipologie di trasporto. Oggi possiamo affermare con assoluta certezza che non esista una formula generale circa le soluzioni tecniche da adottare per garantire la migliore mobilità cittadina e regionale, in quanto una molteplicità di fattori, quali la morfologia, l’urbanizzazione, l’antropizzazione, la densità di popolazione, il clima, il turismo, il paesaggio, la geologia, il grado di innovazione tecnologica, determinano, a seconda dei diversi territori, infrastrutture e tipologie di trasporto diverse e integrate tra loro”.

“Anche la voce dei costi - avverte - va letta con grande attenzione, trattandosi di un marcatore singolare, che con riguardo ai comuni dovrebbe comprendere il trasporto su gomma, tra cui lo scuolabus, integrato principalmente con le tranvie e con i tronconi metropolitani. Tali spese, finanche fuori controllo, potrebbero rappresentare un indice di attenzione verso il cittadino, per cui anche una spesa apparentemente spropositata potrebbe essere giustifica da una molteplicità di circostanze, non ultimi gli investimenti per le infrastrutture e i sistemi di trasporto, per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, per le manutenzioni e per il rinnovo ovvero l’adeguamento dei mezzi di trasporto”.

“Nella voce trasporto pubblico locale - precisa Fondazione Gazzetta Amministrativa - vengono ricompresi i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi urbani ed extraurbani, i costi derivanti dal rinnovo dei contratti di lavoro, dalle integrazioni o dalle agevolazioni tariffarie. Fuori dal contesto delle spese trasportistica, risultando a carico delle infrastrutture stradali, sono le ciclabili e i percorsi pedonali”.

“È chiaro che anche la mobilità in molte circostanze - sottolinea - risente del ritardo cronico circa la realizzazione di infrastrutture e la dotazione di una flotta adeguata di mezzi, nonché di una logistica e di una organizzazione efficiente in grado di far propendere il cittadino verso l’utilizzo del mezzo pubblico in luogo di quello privato”.

“Il marcatore dei trasporti, infine, forse più degli altri finora esaminati, evidenzia come la spesa si caratterizzi in maniera assolutamente difforme su tutto il territorio nazionale”, conclude.

