Biglietti di bus e metro salgono a 2 euro a Roma, a 2,20 a Milano: ecco la mappa degli aumenti città per città

di Gi.Fr.

Ritocco al rialzo del prezzo dei biglietti per bus e metro: oltre all'aumento dei pedaggi autostradali e della benzina il nuovo anno si porta dietro anche gli aumenti nel trasporto pubblico locale. Gli aumenti variano dai venti ai cinquanta centesimi a corsa. A tracciare la mappa dei rincari è Assoutenti. Considerando tutti gli aumenti per la mobilità (biglietti bus e metro, benzina, pedaggi asutostradali). Secondo le stime del Codacons, se si considerano tutti i rialzi dei prezzi previsti per il nuovo anno, la spesa complessivamente sostenuta dalle famiglie italiane nel 2023 crescerà di 2.435 euro a famiglia.

I rincari a breve

Tra le grandi città che a brevissimo aumenterà il costo del biglietto di tram e bus c'è Milano: gli aumenti scattano il 9 gennaio, e porteranno il costo di una corsa a 2,20 euro , con un rincaro di venti centesimi.

A Parma l'aumento è di 10 centesimi con il costo del biglietto di corsa semplice che passa da 1,50 euro a 1,60 euro. A Ferrara il costo dei bus passa da 1,30 a 1,50 euro.

A Napoli il biglietto è già salito da qualche mese da 1 euro a 1,20 euro

I prossimi

A Foggia dal prossimo marzo il biglietto semplice costerà 1 euro (+10 cent).

A Roma da agosto 2023 il prezzo schizzerà dagli attuali 1,50 euro a 2 euro, con un aumento del 33%.

I pedaggi autostradali

I rincari di bus e metro si affiancano a quelli dei pedaggi sulle arterie di competenza di Autostrade per l'Italia, aumentati del 2% dal primo gennaio 2023, con l'aggiunta di un altro 1,34% dal primo luglio prossimo.

In base alle elaborazioni di Assoutenti, per andare da Roma (Sud) a Milano (Ovest), ad esempio, il pedaggio sale dai 46,5 euro del 2022 agli attuali 47,3 euro, per poi raggiungere 48 euro a luglio, con un aumento di 1,5 euro. Da Napoli (nord) a Milano si spendevano lo scorso anno 58,6 euro mentre ora servono 59,7 euro e da luglio prossimo 60,5 euro. Per andare da Bologna a Taranto la spesa sale da 55,1 euro a 56,1 euro e da luglio a 56,9 euro.

Carburanti

Il nuovo governo non ha rinnovato l'eliminazione del taglio alle accise sui carburanti, e questo sta portando a rialzi alle pompe di benzian, nonostante il prezzo del brent a livello internazionale sia in discesa. Staffetta quotidiana fa notare che il costo di benzina e gasolio è salito di circa 20 centesimi al litro rispetto al 30 dicembre. Secondo un monitoraggio del Codacons oggi i prezzi dei carburanti in autostrada sono a livelli record: in modalità servito la benzina arriva a costare 2,392 euro/litro sulla A1 Roma-Milano, e il gasolio viaggia verso 2,5 euro al litro (2,479 euro); sulla Autostrada A4 Brescia-Padova benzina a 2,384 euro/litro, diesel 2,449 euro/litro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA