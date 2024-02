Trasportavano i migranti su gommoni di lusso: 12 fermi

di Mario Landi

Una organizzazione criminale che gestiva un traffico di migranti tra Tunisia e Italia, organizzando viaggi su gommoni di lusso con motori di grossa cilindrata. A sgominarla sono stati ieri le Squadre Mobili di Palermo e di Trapani e il personale del Servizio Centrale Operativo della polizia, su delega della Dda del capoluogo coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia. Le forze dell’ordine hanno eseguito un decreto di fermo di 12 persone - 6 italiani e 6 tunisini - accusate di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

A occuparsi di reclutare gli scafisti, di norma scelti tra tunisini che vivevano in Italia, e a procurare le imbarcazioni veloci per i viaggi di lusso lungo l'asse Tunisia-Sicilia era la cellula di Marsala dell'organizzazione. Gli arresti in flagranza sono stati eseguiti nel corso di quattro sbarchi, avvenuti sulle coste marsalesi il 29 giugno, il 14 e il 24 agosto scorso e il 15 settembre. Viaggi, secondo l'accusa, tutti organizzati dall'organizzazione smantellata. Quattro di loro sono stati indagati anche per resistenza a navi da guerra, avendo tentato la fuga nonostante l’intervento delle unità della Guardia di finanza.

Ieri intanto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha riferito che «dall'inizio dell'anno al 19 febbraio si registra una netta riduzione dei migranti sbarcati, pari al 65 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un calo anche rispetto ai numeri del 2022. È il quinto mese di calo». Il titolare del Viminale ha risposto in Aula alla Camera a un'interrogazione sulle iniziative volte a ridurre ulteriormente gli sbarchi di immigrati irregolari sulle coste italiane.

