Lite in chiesa, parroco accoltellato da un pensionato: arrestato un 77enne

Il parroco di Trasacco (Aq), don Francesco Grassi, è stato accoltellato da un pensionato. Il fatto si è verificato all'interno della chiesa di San Cesidio e Rufino Martiri. Per tentato omicidio i carabinieri hanno arrestato un uomo di 77 anni. L'aggressione, con diversi fendenti che hanno raggiunto il sacerdote, sarebbe avvenuta al culmine di una discussione. Il religioso non è in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 11:48

