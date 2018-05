Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Aspettava un rene che gli salvasse la vita, e il rene è arrivato: da un, dopo tre anni di attesa. Maurizio, il trapiantato che pochi giorni fa a Milano si è operato e potrà, forse, tornare ad una vita normale, vorrebbe tanto sapere chi è il buon samaritano che lo ha salvato, facendolo “tornare alla libertà”, come ha detto lui stesso.Intervistato dal Corriere, l’uomo ha raccontato di essere in lista d’attesa per il cross over, l’incrocio con un’altra coppia donatore-ricevente. «Aspettavamo da tre anni. La dottoressa mi ha chiamato al cellulare, ho pensato subito al futuro e l’ho immaginato migliore, per me e per i miei bambini - ha detto - Ho conosciuto mia moglie che ero già malato, quando sono entrato in dialisi eravamo fidanzati. Anche il viaggio di nozze ruotava intorno alla mia malattia, con tappe in cui fosse possibile fare la dialisi».Proprio la moglie Francesca avrebbe voluto donare il rene per lui, ma non c’era compatibilità: poi la lunga attesa, la buona notizia a metà aprile e l’operazione a Milano, dalla Sicilia di cui Maurizio è originario. E la paura prima dell’intervento: «Mi incoraggiava la speranza di una vita migliore», dice. Martedì dopo le 13 è arrivato il contenitore con il rene, trasportato da due agenti della Polizia stradale a bordo di una Lamborghini.La vita dell’uomo è pronta a cambiare: «Prima dovevo sottopormi alla dialisi tre volte a settimana, era limitante - conclude - La prima cosa che faremo? Un viaggio di famiglia». E sebbene la voglia di scoprire chi è il buon samaritano sia forte, marito e moglie non lo cercheranno perché le regole in questo caso sono chiare e severe: vige l’anonimato. «Per lui abbiamo solo parole di gratitudine. Potremmo scrivergli una lettera, faremo così».