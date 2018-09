Trapianto di faccia, intervento fallito: nuova operazione di cinque ore nella notte

possibile lieto fine per la paziente sottoposta a trapianto di faccia , lo scorso sabato all'ospedale Sant'Andrea di Roma, la prima in Italia. Alla paziente, nel corso di 5 ore di operazione, sono stati impiantati i suoi stessi tessuti: secondo il primo bollettino di oggi dell'ospedale romano (il prossimo è previsto per questo pomeriggio intorno alle 18.30), la donna è Nuovo intervento e, lo scorso sabato all'ospedale Sant'Andrea di Roma,. Alla paziente, nel corso di 5 ore di operazione, sono stati impiantati i suoi stessi tessuti: secondo il primo bollettino di oggi dell'ospedale romano (il prossimo è previsto per questo pomeriggio intorno alle 18.30), la donna è





«Come previsto dal protocollo e in attesa del nuovo trapianto, la paziente è stata sottoposta a intervento di ricostruzione temporanea con trasferimento microchirurgico di tessuti autologhi (muscoli gran dorsale e serrato anteriore più innesto di cute della coscia); l'intervento è proseguito, senza alcuna difficoltà, dalle ore 21 del 24 settembre alle ore 2.00 del 25 settembre», fanno sapere i medici.



Trapianto di faccia, com'è oggi il volto della più giovane paziente mai operata

«in condizioni discrete».​La paziente è tornata in isolamento in Terapia intensiva, «attualmente è vigile e le sue condizioni generali sono discrete. Al momento il lembo è perfettamente vascolarizzato; gli esami e le valutazioni effettuate depongono per un decorso regolare», recita il bollettino dell'ospedale.