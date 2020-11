Ucciso a colpi di fucile dopo una lite: fermato il sospetto omicida

È stato ucciso con il colpo di un fucile a canne mozze Vincenzo Adamo Favoroso, l'uomo di 33 anni trovato cadavere nella notte a Castelvetrano in provincia di Trapani. I carabinieri che indagano sulla vicenda sono intervenuti in cortile Bertuglia in via Mazzini dopo la segnalazione di una sparatoria.

Giunti sul posto, però, hanno trovato diverse tracce di sangue ma non il cadavere dell'uomo, rintracciato poco distante in un campo. L'ipotesi è che si tratti di una lite scoppiata in un locale e finita nel sangue. Gli investigatori dell'Arma sono sulle tracce dell'omicida. Un uomo in queste ore si trova in caserma ed è sentito dai militari.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Novembre 2020, 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA