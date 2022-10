Trans suicida in casa a 19 anni: «Ha denunciato violenza e bullismo, ma era sola»

di Redazione web

Vittima di discriminazione perché transgender, Chiara, a 19 anni si è tolta la vita nella sua casa di Napoli. Ha aspettato che sua madre non fosse in casa per togliersi la vita. A rendere nota la storia della vittima è il Gay Center di Roma, a cui Chiara si era rivolta due anni fa, quando ancora 17enne aveva cercato aiuto chiamando il numero verde contro l'omotransfobia. All'epoca aveva raccontato il suo dramma: un'esistenza fatta di violenza, emarginazione, atti di bullismo, costretta a subire perché aveva deciso di esprimere la sua identità femminile.

TikTok, bambina di 10 anni muore soffocata durante la sfida social Blackout: per il giudice la piattaforma cinese non è colpevole

La forza di denunciare

Chiara, grazie al centro, ha trovato il coraggio di denunciare ciò che ha subito, tramite l'Osservatorio interforze del Ministero degli Interni contro gli atti discriminatori, dopodiché è stata accolta in una comunità e supportata dalle associazioni LGBT+. Ma non è stato abbastanza per salvarla dalla disperazione.

«L'assenza di protocolli di protezione e allontanamento immediato dagli autori delle violenze, il lungo ed estenuante percorso della giustizia che spinge le giovani vittime a giustificarsi, la mancanza di comunità per minori che accolgono ragazze e ragazzi trans sulla base della loro identità del genere e non del sesso, il rischio di essere vittimizzati da operatori impreparati ad accogliere le identità senza pregiudizi. Tutto questo Chiara aveva dovuto e saputo affrontarlo. Ci era passata attraverso. Ma non ce ll'ha fatta», racconta Gay Center.

Certificati di malattia falsi per non andare a scuola, prof 30enne nei guai: due medici le hanno diagnosticato 35 patologie

Soluzioni urgenti

«È fondamentale e urgente trovare soluzioni strutturali per fermare la violenza, formando personale educativo e socio-sanitario consapevole e pronto a sostenere lo sviluppo fisico, psicologico e sociale dei ragazzi lgbt+, come loro diritto», ha affermato Alessandra Rossi, responsabile Gay Help Line di Gay Center «lavoreremo per accogliere sempre più ragazze e ragazzi come lei che vengono emarginati dalla società e/o dalle famiglie».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Ottobre 2022, 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA