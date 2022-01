Resta incastrato in una tramoggia, morto un operaio di 51 anni

Ancora un incidente mortale sul lavoro in Italia. Un operaio di 51 anni è morto dopo essere rimasto incastrato in una tramoggia nella sede di una ditta di materiali edili, a Bibbiena (Arezzo).

L'uomo, residente a Casentino, è morto poco dopo essere stato soccorso nella sede della ditta di lavorazione di calcestruzzi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco ma per l'uomo non c'è stato niente da fare: era già mirto stritolato. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso le indagini dei carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 13:32

