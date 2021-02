Tragico schianto, muore Betty: era la “staffettista” dei cuccioli. L'Enpa: «Ci mancherai»

Si chiamava Elisabetta Barbieri, anzi Betty, ed era una staffettista: portava gli animali abbandonati (o non più desiderati) alle famiglie che invece avevano deciso di adottarli. Una vita dedicata agli animali e a proteggere i cuccioli dagli stenti, una volontaria che non si è mai risparmiata e che ieri, sulla A14 tra Pesaro e Cattolica, è morta a 63 anni in un tamponamento tra due autotreni e un furgone all'alba di ieri (erano le 5.30) che ha visto un'altra vittima tra i volontari dell'Enpa (Federico Tonin, 47 anni, residente nel Milanese).

Anche Betty abitava a Rho: insieme con un terzo volontario (ferito) stava effettuando uno di quei viaggi-staffetta su un furgone con a bordo una cinquantina tra gatti e cani (fra cui un cucciolo di pastore tedesco, anche lui deceduto).



«Elisabetta e il suo staff - ha ricordato la presidente dell'Ente nazionale Protezione Animali, Carla Rocchi - hanno collaborato con l'Enpa in moltissime occasioni, aiutando le nostre Sezioni. Sono centinaia gli animali che oggi vivono felici nelle loro nuove famiglie anche grazie a lei. Il suo impegno ha fatto la differenza. Ci mancherai Elisabetta. La nostra Associazione ti ricorderà sempre con immensa gratitudine».



Anche dall'Enpa di San Severo, nel Foggiano, dove era considerata di casa, è arrivato un ricordo accorato: «Grazie per aver dedicato la tua vita a loro», è scritto in un post. Un post a cui è allegata l'immagine del furgone con cui trasportava gli animali, giallo con le impronte nere delle zampe disegnate sopra, la foto di due cani felici e la commovente scritta Mi racconti di nuovo la storia di quando mi hai adottato.



Gli animali che aveva con sé in questo viaggio si sono salvati tutti: «I gatti - hanno spiegato dall'Enpa - sono ripartiti alla volta di Bologna. Mentre un camionista spagnolo (Jon Juaregi Transportes) si è offerto di portare i cani in direzione di Milano. L'uomo non ha voluto alcun compenso».

