Nicolas muore a 29 anni schiantandosi con l'auto, lavorava per Amici di Maria De Filippi

Nicolas Lorenzo Vona è morto in un tragico incidente. Il 29enne collaboratore delle reti Mediaset, era impegnato come tecnico nelle riprese dei programmi Amici e Uomini&Donne di Maria De Filippi. Nicolas, originario di Arpino, stava percorrendo la strada provinciale che collega Girone all'ex statale 82 nel Frosinate e ha perso il controllo della sua auto schiantandosi prima del bivio.

Leggi anche > Incidente in Vespa a Milano, studente romano morto a 20 anni: Edoardo si era trasferito per seguire i corsi all'Università

Il giorno dell’incidente il giovane, era impegnato come tecnico nelle riprese del programma Amici di Maria De Filippi, poi aveva partecipato alla festa di laurea della cognata a Vano Scaffa. Dopo aver salutato i presenti, si era messo in viaggio per tornare a casa. L’incidente è avvenuto nella notte, intorno alle 2.

Gli investigatori e la polizia stradale stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente, cosa potrebbe aver causato la tragedia. Le ipotesi parlano di un malore alla guida o una disattenzione. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social del 29enne, ragazzo molto conosciuto ad Arpino e appartenente a una famiglia stimata e nota. Appassionato di calcio e amante dei cani, lascia il padre Ugo, la madre Angela e la sorella Iris.

La salma è stata ricomposta e si trova nel cimitero comunale di Sora, dove è stata allestita la camera ardente. I funerali di Nicolas Lorenzo Vona si terranno domani, 20 settembre, alle 16 nella chiesa di San Michele Arcangelo ad Arpino.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Settembre 2021, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA