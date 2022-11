Tragico incidente tra auto e trattore, Angelo muore a 48 anni: gravi la moglie e le due figlie

di Redazione Web

Tragedia a Taurisano, in provincia di Lecce. Un 48enne è morto a causa di un violento scontro tra un'auto e un trattore. Nell'incidente sono rimaste coinvolte anche la moglie e le due figlie che viaggiavano insieme alla vittima. Le tre sono rimaste ferite gravemente nell'impatto.

L'incidente

L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale che collega Casarano a Taurisano, in provincia di Lecce. La vittima è Cosimo Carangelo, di Taurisano. Era alla guida di una Renault Modus con a bordo la moglie e le due figlie quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un trattore. L'impatto è avvenuto su un rettilineo. Ferito, ma non in pericolo di vita il conducente del trattore. Sul posto per i rilievi gli agenti del commissariato di Taurisano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Novembre 2022, 21:04

