Il traghetto non può attraccare e i passeggeri protestano: «Siamo sequestrati»

I portuali in sciopero occupano la banchina e impediscono al traghetto di attraccare. E così il capitano è costretto a dirigersi verso un porto diverso, senza avvertire i passeggeri a bordo: momenti di rabbia e tensione a bordo di un traghetto della compagnia italo-francese Corsica Ferries. Leggo ha ricevuto in esclusiva il racconto dei concitati momenti a bordo da parte di un passeggero.



La nave, partita da Livorno e diretta al porto francese di Bastia, aveva iniziato le procedure di avvicinamento al porto. Ma alla nave è stato impedito di attraccare a causa di uno sciopero. I dipendenti di un'altra compagnia, La Méridionale, infatti hanno incrociato le braccia occupando la banchina destinata all'arrivo del traghetto proveniente da Livorno. Per questo il capitano è stato costretto a riprendere il largo, dirigento la nave verso un altro porto, quello di Île-Rousse, più a ovest rispetto a quello di Bastia. «Praticamente è un sequestro di persona su larga scala», denuncia uno dei passeggeri.



Le due città di Bastia e Isola Rossa sono distanti - in linea d'aria - circa 70 chilometri. Ma la tratta stradale da coprire per tornare al porto di attracco originario comportano un viaggio di circa 90 chilometri. In alternativa, seguendo l'itinerario più breve (da 69 chilometri) si impiegheranno un'ora e quaranta. Ultimo aggiornamento: 14:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA