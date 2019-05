Un ​​​​traghetto Ancona-Spalato della compagnia Snav ha i motori in avaria dalle tre di stanotte ed è in balia delle onde, a dieci miglia dalle isole Incoronate. L’allarme l'ha lanciato un passeggero: «Da sette ore i motori sono in avaria, il mare è molto grosso, forza 7, più volte è stato annunciato l’arrivo di un rimorchiatore ma non l’abbiamo ancora visto». Secondo le ultime informazioni il rimorchiatore dovrebbe arrivare intorno alle 14,30.



Il traghetto Aurelia è partito ieri sera alle 20 da Ancona e alle 3 - racconta il passeggero - «i motori sono andati in avaria e da diverse ore siamo alla deriva, viaggiamo senza propulsione». L'equipaggio sta tranquillizzando i passeggeri (quel tipo di traghetto può imbarcare anche mille persone più mezzi merci). L'arrivo del traghetto era previsto questa mattina a Spalato ma inevitabilmente la tempistica è cambiata ed anche di molto.