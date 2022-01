Tragedia sui Sibillini, scivola sulla neve e precipita in un dirupo: morto un escursionista

Un 63enne, residente in provincia di Fermo, è morto durante un'escursione sui Sibillini. L'uomo sarebbe scivolato su un sentiero innevato e precipitato in un dirupo. Il decesso è avvenuto con tutta probabilità per ipotermia.

Leggi anche > Fa testacoda con l'auto e travolge l'amica 17enne: la ragazza gravissima

È accaduto nel pomeriggio di oggi sul versante orientale del monte Amandola, nel territorio di Montefortino all'interno del Parco dei Monti Sibillini. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico di Montefortino sono stati allertati dalla centrale operativa, chiamata da alcune persone che avevano udito le urla dell'uomo. Un elicottero dei vigili del fuoco ha tentato un avvicinamento ma non è riuscito a causa del buio. Le squadre di terra sono riuscite a raggiungere la vittima e a trasportarla a valle, dove il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Gennaio 2022, 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA