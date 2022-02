Tragedia in stazione, donna muore investita da un treno

Una donna di 44 anni, di origini straniere e residente in provincia di Bergamo, è morta dopo essere stata urtata e investita da un treno in transito.

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione di Rovato (Brescia). La 44enne si trovava nei pressi dei binari quando è stata urtata dal treno in transito: immediati i soccorsi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente e non di un gesto estremo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 13:50

