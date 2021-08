Tragedia in mare, 65enne morto annegato. Disperso il nipote di 25 anni

Tragedia sul litorale di Castel Volturno (Caserta). Un 65enne è morto annegato, mentre il nipote, di 25 anni, è disperso a causa del mare molto mosso. Sono in corso le ricerche del giovane.

La tragedia è avvenuta nel tratto di mare antistante la spiaggia libera di Fontanablu, in località Pinetamare. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono alla ricerca del 25enne, coadiuvati anche da un elicottero. Altre due persone in difficoltà nelle acque molto mosse sono state invece ricoverate in ospedale. Per salvare l'uomo, alcuni bagnanti, tra cui il nipote, hanno creato una catena umana tra la spiaggia e le acque del mare, ma il disperato tentativo di salvarlo non è riuscito. Il cadavere dell'uomo è stato portato a riva e coperto da un telo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Agosto 2021, 17:40

