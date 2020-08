Tragedia alla festa con gli amici in villa, Stefano muore in piscina a 33 anni

Schianto con il parapendio, ragazza di 17 anni finisce nel canale e muore annegata

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Agosto 2020, 18:39

Era ad unacon alcuni amici a(Fermo), ma ad un certo punto aveva fatto perdere le proprie tracce., 33 anni, è stato ritrovatosul fondo della piscina: inutile ogni tentativo di rianimarlo.La tragedia si è consumata la scorsa notte: Stefano, operaio residente a, frazione di, si trovava con alcuni amici in una villa per una cena a bordo piscina. Alle 3 del mattino i ragazzi, una decina in tutto, non vedendolo, si sono messi a cercarlo ma lo hanno, cercando di portarlo subito a galla e di tentare di rianimarlo. Ogni tentativo, compreso quello di trasportare Stefano al pronto soccorso di Fermo, si è rivelato inutile.Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri di Fermo e di Porto Sant'Elpidio, che ora indagano sull'accaduto. Il corpo di Stefano si trova ora nell'obitorio dell'ospedale di Fermo, in attesa che la magistratura disponga l': l'ipotesi principale, al momento, è quella del malore.