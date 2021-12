Tragedia di Ravanusa, trovato l'ultimo disperso: Giuseppe Carmina estratto dalle macerie poco dopo il padre Calogero

Anche l'ultima vittima di Ravanusa è stata ritrovata. Sono 9 in tutto i morti estratti dalle macerie dopo l'esplosione che ha causato il crollo dell'edificio di 4 piani. Un bilancio drammatico che ha richiesto tre giorni di lavoro incessante da parte dei vigili del fuoco per estrarre i corpi. È trovato l'ultimo disperso, Giuseppe Carmina, 33 anni, poco dopo dal ritrovamento del padre Calogero.

L'uomo era andato a trovare il padre per un saluto veloce e per lasciare la macchina del garage del padre. Poco prima era stato ritrovato il padre, Calogero Carmina, di 59 anni dopo che i soccorritori avevano rimosso le macerie di quello che era l'appartamento proprio del padre. I due sono stati ritrovati a pochi metri di distanza nel garage.

Dopo il ritrovamento delle vittime si passerà alla rimozione delle macerie per arrivare ad individuare il punto in cui c'è stata la rottura della tubatura che ha provocato l'esplosione e la conseguente strage. Una fase che si aprirà con un nuovo sopralluogo dei magistrati e degli investigatori e che, di fatto, sarà il primo passo dell'inchiesta per individuare eventuali responsabili della tragedia.

Nella giornata di domani, mercoledì 15 dicembre, saranno spente tutte le luminarie. Le bandiere degli edifici pubblici comunali verranno esposte a mezz'asta. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, invita le attività produttive cittadine a non accendere gli addobbi natalizi delle loro attività. Sarà osservato, in tutti i luoghi pubblici, alle ore 12, un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia.

