Tragedia in casa, 55enne muore soffocata nel vano del letto contenitore: aperta un'inchiesta

Una donna di 55 anni è morta in un tragico incidente domestico. È accaduto a Venezia, nell'abitazione della donna, trovata senza vita all'interno del vano di un letto contenitore, di quelli in cui la parte inferiore è usata per riporre la biancheria.

A fare la tragica e terribile scoperta è stata la figlia della 55enne. La donna sarebbe morta soffocata, ma la dinamica dell'incidente resta ancora poco chiara. Il corpo della donna era riverso nel vano accessibile dopo aver alzato la parte superiore del letto. Gli accertamenti sono stati svolti dai Carabinieri di Venezia. La Procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della morte della 55enne.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 23:29

