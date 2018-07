Traffico, la situazione in tempo reale: rallentamenti sul Brennero, rischio caos nel pomeriggio

BOLLINO ROSSO SULLA A22 È una giornata da bollino rosso (traffico intenso) sia al mattino che al pomeriggio sull'autostrada A22 del Brennero, secondo le previsioni della società stessa di gestione. Con bollino nero in direzione nord per la mattina. Rallentamenti per traffico intenso si registrano infatti in alcuni tratti dell'A22 del Brennero già dal mattino. In particolare in direzione nord tra Verona nord e San Michele all'Adige e in direzione sud tra Bolzano nord e Rovereto sud. Traffico intenso e code sono presenti anche sulle principali strade statali della regione che portano alle località di montagna e ai laghi, tra cui quella della Val Venosta, quella della Val Pusteria e quella della Val Badia.

La giornata di ieri è stata caratterizzata da un, per via dell'esodo estivo che come ogni anno coinvolge le strade italiane, tra i vacanzieri che attraversano la penisola per la loro villeggiatura, e chi ha già finito le ferie e torna indietro. Più tranquilla la situazione nella mattinata di oggi, con Viabilità Italia che registra circolazione scorrevole in gran parte della penisola: atteso comunque un incremento del traffico nel pomeriggio, e soprattutto in serata per i rientri in città di chi ha optato oggi per la classica gita fuori porta domenicale.Attualmente le uniche situazioni degne di rilievo sono:, rallentamenti i direzione nord tra Verona e S. Michele, mentre in direzione sud tra Bolzano e Rovereto;3 Km. di coda a Como Brogeda per il traffico in uscita dal territorio nazionale; in Emilia Romagna si segnala laper un tratto di circa 4 km, nel territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna (Rn), per le operazioni di rimozione e brillamento di un ordigno bellico. Anche laè sospesa, sulla linea Bologna-Rimini, dalle 10.30 per circa due ore fra Cesena e Rimini, come disposto dalla Prefettura di Rimini.