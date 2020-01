Traffico, peggio di Roma solo Bogotà: ogni anno 254 ore nel traffico. Anche Milano nella "top ten"

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

Dieci giorni e un'intera mattinata fermi, completamente fermi nell'ingorgo- Immaginate che inferno: eppure accade regolarmente a Roma, seconda città al mondo per ore perse nel traffico urbano. Ben 254, preceduta solo da Bogotà. Milano, con 226 ore (in pratica 9 giorni e mezzo in un anno), è settima.. La Global scorecard della società americana Inrix è impietosa soprattutto con l'Italia nell'analisi dei trend della mobilità e della congestione urbana in 200 città di 38 Paesi, riferito al 2018. Nella parte alta della classifica ci sono infatti molte rappresentanti del Belpaese: basta scorrere fino al quindicesimo posto per trovare Firenze, mentre al diciassettesimo c'è Napoli. Chiude la top 100 mondiale made in Italy Palermo, città dove nel film di Roberto Benigni Johnny Stecchino si celebrava ironicamente il traffico come il più grave problema urbano: il capoluogo siciliano viene collocato all'83esima posizione, grazie alle 119 ore buttate con il motore acceso dell'auto ma sostanzialmente fermi per strada.. Ma come vengono elaborati queste classifiche? Per ciascun'area metropolitana, l'analisi di Inrix (proprietaria di un archivio dei dati che include diversi anni) considera i rilevamenti forniti dalla propria rete sulle principali autostrade e arterie stradali. Le varie analisi incluse nel rapporto comprendono due elementi portanti: la velocità di riferimento in condizioni ottimali e la velocità calcolata, in cui vengono considerate tutte le velocità archiviate in periodi di 15 minuti nell'arco di un giorno e di un mese per ogni segmento stradale.. Perdere molto tempo fermi nel traffico non corrisponde però alla graduatoria delle città più congestionate: i dati confluiscono infatti in un'altra classifica generale, che tiene conto degli ostacoli complessivi nell'attraversare una metropoli in auto. Roma (seconda al mondo per ore perse nel traffico) resta nella top ten, al decimo posto. Milano si attesta al 27esimo, Napoli al 45esimo, Torino al 50esimo, Genova al 78esimo, Palermo all'83esimo, Firenze al 92esimo, Bologna al 116esimo. Il titolo di città più congestionata al mondo va a Mosca, seguita da Istanbul.riproduzione riservata ®