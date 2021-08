Traffico sulla A1, disagi per oltre 30 km all'altezza di Firenze: il primo controesodo non è ancora finito

Il primo weekend di controesodo non sembra essere terminato. Nel primo weekend dopo Ferragosto è iniziato il rientro dalle vacanze per molti italiani e dopo il bollino rosso registrato sulle autostrade dello stivale, i disagi proseguono anche oggi. Nella tratta di A1 in direzione Milano, sono segnalate code a tratti e rallentamenti per oltre 30km.

A causa di un incidente tra lo svincolo di Arezzo e lo svincolo Valdarno si registrano 4 km di coda, ma i rallentamenti per traffico intenso e le code a tratti proseguono fino all'uscita di Calenzano (Firenze) a causa del restringimento della carreggiata per lavori. Oltre 30 km di tratta autostradale con rallentamenti e code che stanno creando grossi disagi a chi ha deciso di tornare nei giorni feriali per evitare il traffico del weekend.

