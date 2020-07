Treno deragliato sul cavalcavia, chiuso temporaneamente tratto autostrada A1: auto in coda per 4 chilometri

È stato temporaneamente chiuso, sulla A1 Milano-Napoli, il tratto compreso tra Villa Literno e

Caserta Sud in direzione Roma e il tratto compreso tra l'allacciamento con la A30 e Villa Literno in direzione Napoli. Va messo in sicurezza il cavalcavia ferroviario posto al km 741 dove, nel primo pomeriggio, il vagone di un treno merci è deragliato. La chiusura provoca 4 km di coda in entrambe le direzioni.



Agli utenti che da Napoli sono diretti verso Roma, dopo l'uscita a Pomigliano - Villa Literno, Autostrade consiglia di immettersi sulla A30 Caserta - Salerno, alla stazione di Nola, in direzione Caserta per poi rientrare sulla A1 in direzione Roma. Agli utenti che da Roma sono diretti verso Napoli, dopo l'immissione sulla A30 Caserta - Salerno in direzione Salerno, si consiglia di prendere la A16 Napoli - Canosa in direzione

Napoli per rientrare infine sulla A1 in direzione Napoli. Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA