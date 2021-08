Traffico, è in corso il primo controesodo: code da Sud a Nord, è bollino rosso

Prosegue il primo fine di settimana di controesodo agostano con un volume di traffico intenso su tutta la rete autostradale. Il traffico intenso registrato già nella giornata di ieri su alcuni tratti dell'A/1 - tra Napoli e Roma, nei pressi di Firenze e Bologna, e in ingresso a Milano - in A/22 e A/14, nella giornata odierna, caratterizzata da bollino rosso, risulta ancora sostenuto già dalla mattinata, principalmente lungo le direttrici sud-nord, in direzione dei grandi centri urbani. Alcuni rallentamenti si segnalano in ingresso alle barriere autostradali.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Agosto 2021, 13:40

